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Мілан відреагував на травму Ібрагімовіча – справи шведа не надто погані

14:22 57 Читать на русском
Мілан відреагував на травму Ібрагімовіча – справи шведа не надто погані
Златан Ібрагімовіч / Фото ФК Мілан

Серйозні травми не мають бажання мати справу з форвардом Мілана Златаном Ібрагімовічем.

Найгірші побоювання не підтвердились – пошкодження Златана Ібрагімовіча виявились не надто серйозним, повідомляє офіційний сайт Мілана.

Ібрагімовіч ризикує попрощатись з футболом через серйозну травму на тренуванні Мілана

На тренуванні "россонері" 38-річний швед завалився на газон з підозрою на розрив ахіллових зв'язок, але після ретельного обстеження виявилась лише травма м'яза. Златан може продовжувати готуватись з командою до відновлення сезону Серії А.

Нагадаємо, після 26-ти турів Мілан перебуває на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Мілан Мілан Італія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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