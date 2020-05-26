Мілан відреагував на травму Ібрагімовіча – справи шведа не надто погані

Серйозні травми не мають бажання мати справу з форвардом Мілана Златаном Ібрагімовічем.

Найгірші побоювання не підтвердились – пошкодження Златана Ібрагімовіча виявились не надто серйозним, повідомляє офіційний сайт Мілана.

Ібрагімовіч ризикує попрощатись з футболом через серйозну травму на тренуванні Мілана

На тренуванні "россонері" 38-річний швед завалився на газон з підозрою на розрив ахіллових зв'язок, але після ретельного обстеження виявилась лише травма м'яза. Златан може продовжувати готуватись з командою до відновлення сезону Серії А.

Нагадаємо, після 26-ти турів Мілан перебуває на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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