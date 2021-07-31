СПАЛ арендовал нападающего на сезон 2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

Аталанта усилилась защитником молодежной сборной Италии

Феррарцы получат право выкупа Коломбо. Для 19-летнего форварда, который в прошлом году стал рекордсменом Милана в Европе, этот опыт станет вторым в Серии B. Последние полгода он провел в аренде за Кремонезе.

К слову, в предыдущей кампании Лоренцо Коломбо сыграл 13 матчей в составе "тигров", в которых забил 1 мяч.

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