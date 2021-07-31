СПАЛ орендував нападника на сезон 2021/22, повідомляє офіційний сайт клубу.

Аталанта підсилилась захисником молодіжної збірної Італії

Феррарці матимуть право викупу Коломбо. Для 19-річного форварда, який торік став рекордсменом Мілана в Європі, цей досвід стане другим у Серії B. Останні півроку він провів в оренді за Кремонезе.

До слова, в попередній кампанії Лоренцо Коломбо зіграв 13 матчів у складі "тигрів", у яких забив 1 м'яч.

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