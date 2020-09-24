Форвард Милана Лоренцо Коломбо открыл счет забитым голам в футболке "россонери" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против Буде-Глимт.

Коломбо удвоил преимущество Милана, завершив классную комбинацию (отметим эффектный пас пяткой Чалханоглу).

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Интересно, что благодаря забитому мячу итальянец вписал свою фамилию в историю "россонери", став самым молодым автором гола. Коломбо отличился в возрасте 18 лет и 200 дней, опередив Мбайе Ньянга.

К слову, матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы стал первым в составе основной команды Милан для нападающего. Одной из причин присутствия Коломбо в стартовом составе стал обнаруженный коронавирус у Златана Ибрагимовича.

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