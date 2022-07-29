Специя на своем официальном сайте объявила о подписании Даниэля Мальдини – сына знаменитого Паоло Мальдини и внука не менее знаменитого Чезаре. Полузащитник проведет следующий сезон в пока что экс-команде Виктора Коваленко на правах аренды.

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20-летний хавбек поздравил болельщиков эффектной речью. "Тот факт, что моя фамилия – Мальдини – не значит, что я родился футболистом. Я тоже должен много бегать и тренироваться, тяжело работая каждый день. Когда я вбегаю в зону, я иду за своей судьбой", – сказал новичок в видеопрезентации на официальном твиттере Специи.

ɪ ᴀᴍ ᴅᴀɴɪᴇʟ, ɪ ᴀᴍ ᴍᴀʟᴅɪɴɪ pic.twitter.com/I0rpa7fwAY — Spezia Calcio (@acspezia) July 29, 2022

Интересно, что Даниэль в предыдущем сезоне забил всего 1 гол в Серии А. Он был проведен именно в ворота Специи и помог одержать Милану важную победу. Кроме того, Мальдини забивал в ворота сборной Англии в матче за итальянскую молодежку.

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