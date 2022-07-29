Спеція на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Даніеля Мальдіні – сина знаменитого Паоло Мальдіні й внука не менш знаменитого Чезаре. Півзахисник проведе наступний сезон в поки що екс-команді Віктора Коваленка на правах оренди.

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20-річний хавбек привітав вболівальників ефектною промовою. "Той факт, що моє прізвище – Мальдіні – не значить, що я народився футболістом. Я також повинен багато бігати і тренуватись, важко працюючи кожен день. Коли я вбігаю в зону, я йду за своєю долею", – промовив новачок у відеопрезентації на офіційному твіттері Спеції.

ɪ ᴀᴍ ᴅᴀɴɪᴇʟ, ɪ ᴀᴍ ᴍᴀʟᴅɪɴɪ pic.twitter.com/I0rpa7fwAY — Spezia Calcio (@acspezia) July 29, 2022

Цікаво, що Даніель у попередньому сезоні забив всього 1 гол у Серії А. Він був проведений саме у ворота Спеції й допоміг здобути важливу перемогу. Крім того, Мальдіні забивав у ворота збірної Англії в матчі за італійську молодіжку.

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