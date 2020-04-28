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Милан определился с заменой для Доннаруммы

14:56 70 Читати українською
Милан определился с заменой для Доннаруммы
Луиш Машимиану / Getty Images

Милан готовится к возможной потере своего звездного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Итальянский клуб обратил внимание на вратаря лиссабонского Спортинга Луиша Машимиану, информирует A Bola.

Доннарумма поставил ультиматум Милану – ранее его сватали в Реал на место Лунина

Доннарумма не собирается продлевать контракт с Миланом, и клубу придется продавать его или терять бесплатно в 2021 году. "Россонери" хотят получить за первого номера сборной Италии как можно большую сумму, часть которой будет потрачена на другого вратаря. Именно Машимиану считается приоритетным вариантом, а Спортинг хочет получить за своего игрока около 20 млн евро.

Добавим, что текущий сезон стал первым для 21-летнего португальца на профессиональном уровне – 14 пропущенных мячей в 13 поединках.

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Трансферы Италия Милан Милан Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Трансферы Милана Луиш Машимиану Луиш Машимиану
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