Доннарумма поставил ультиматум Милану – ранее его сватали в Реал на место Лунина

Голкипер Милана не против и в дальнейшем выступать за "россонери", если в результате этого его заработки не уменьшатся.

Джанлуиджи Доннарумма готов продолжать выступления в футболке Милана. 21-летний голкипер не против подписать новое соглашение, но с одним условием – сохранение зарплаты хотя бы на том же уровне, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Сейчас Доннарумма получает 6 млн евро за сезон – это зарплата была согласована еще в 2017 году. Итальянец понимает финансовые проблемы клуба в результате коронавирусного кризиса, поэтому не ждет повышения, но надеется получать хотя бы столько же. Эта сумма несколько превышает лимит, установленный Elliott Management, потому Мино Райола, который является агентом игрока, будет договариваться с Миланом.

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны Ювентуса, МЮ, Челси, Реал и ПСЖ.

Действующее соглашение Доннаруммы рассчитана до 30 июня 2021-го. В текущем сезоне итальянец провел 26 матчей, в которых пропустил 33 гола.

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