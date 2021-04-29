Главный тренер "россонери" останется в клубе на следующий сезон даже если не гарантирует Лигу чемпионов, сообщает Milan Reports со ссылкой на Tuttosport.

Лунин может заменить Доннарумму в Милане

После двух поражений подряд Милан оказался на "непроходной" пятой строчке Серии А. Команда Пиоли уступает Ювентусу и Наполи лишь по дополнительным показателям, поэтому говорить о завершении борьбы рано. Впрочем, руководство клуба довольно прогрессом команды и не будет делать трагедии из возможной неудачи. Контракт Пиоли рассчитан до лета 2022 года.

Добавим, что последний раз Милан выступал в Лиге чемпионов семь лет назад – сезон 2013/14.

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