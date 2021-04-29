Головний тренер "россонері" залишиться у клубі на наступний сезон навіть якщо не гарантує Лігу чемпіонів, повідомляє Milan Reports з посиланням на Tuttosport.

Лунін може замінити Доннарумму в Мілані

Після двох поразок поспіль Мілан опинився на "непрохідній" п'ятій сходинці Серії А. Команда Піолі поступається Ювентусу і Наполі лише за додатковими показниками, тому говорити про завершення боротьби зарано. Втім, керівництво клубу задоволене прогресом команди і не буде робити трагедії з можливої невдачі. Контракт Піолі розрахований до літа 2022 року.

Додамо, що востаннє Мілан виступав у Лізі чемпіонів аж сім років тому – сезон 2013/14.

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