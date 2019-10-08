Милан официально уволил Джампаоло

В лагере Милана решили прекратить сотрудничество с Марко Джампаоло.

Марко Джампаоло уволен с поста главного тренера Милана, сообщает официальный сайт клуба.

Милан сообщил Джампаоло об отставке – "россонери" уже определились с заменой, – СМИ

Клуб поблагодарил 52-летнего специалиста за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, Джампаоло летом возглавил "россонери", перейдя из Сампдории. После 7-ми туров чемпионата Италии Милан находится на 13-м месте, имея в активе 9 очков.

По инфрмациеи СМИ, наиболее вероятным кандидатом на вакантное место главного тренера называют Стефано Пиоли.

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