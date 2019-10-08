Милан сообщил Джампаоло об отставке – "россонери" уже определились с заменой, – СМИ

Руководство Милана готовит смену на тренерском мостике команды после провального старта в сезоне 2019/20.

Руководители итальянского клуба уже сообщили Марко Джампаоло о его отставке, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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На смену экс-тренеру Сампдории, скорее всего, придет Стефано Пиоли, ранее работавший с Фиорентиной, Лацио и Интером. Приоритетом Милана был Лучано Спалетти, но тот не смог решить свои проблемы с компенсацией от Интера, поэтому переговоры остановились. Сегодня боссы "россонери" должны провести финальную встречу с Пиоли, на которой уладятся последние детали контракта.

Напомним, что ранее претендентом на замену Джампаоло назывался и Андрей Шевченко, однако он решил продолжить свое сотрудничество со сборной Украины.

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