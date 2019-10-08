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Мілан офіційно звільнив Джампаоло

20:52 602 Читать на русском
Мілан офіційно звільнив Джампаоло
Марко Джампаоло / Фото ФК Мілан

В таборі Мілана вирішили припинити співпрацю з Марко Джампаоло.

Марко Джампаоло звільнений з посади головного тренера Мілана, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мілан повідомив Джампаоло про відставку – "россонері" вже визначились із заміною, – ЗМІ

Клуб подякував 52-річному фахівцю за виконану роботу та побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Нагадаємо, Джампаоло влітку очолив "россонері", перейшовши із Сампдорії. Після 7-ми турів чемпіонату Італії Мілан перебуває на 13-й сходинці, маючи в активі 9 очок.

За інфрмацієї ЗМІ, найвірогіднішим кандидатом на вакантне місце головного тренера називають Стефано Піолі.

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