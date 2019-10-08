Мілан офіційно звільнив Джампаоло

В таборі Мілана вирішили припинити співпрацю з Марко Джампаоло.
Марко Джампаоло звільнений з посади головного тренера Мілана, повідомляє офіційний сайт клубу.
Мілан повідомив Джампаоло про відставку – "россонері" вже визначились із заміною, – ЗМІ
Клуб подякував 52-річному фахівцю за виконану роботу та побажав йому успіхів у подальшій кар'єрі.
Нагадаємо, Джампаоло влітку очолив "россонері", перейшовши із Сампдорії. Після 7-ми турів чемпіонату Італії Мілан перебуває на 13-й сходинці, маючи в активі 9 очок.
За інфрмацієї ЗМІ, найвірогіднішим кандидатом на вакантне місце головного тренера називають Стефано Піолі.
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