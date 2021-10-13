"Россонери" в очень короткие сроки нашли замену Майку Меньяну. Ею стал Антонио Миранте.

38-летний итальянский голкипер присоединился в Милан на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба. Миранте подписал контракт до конца сезона 2021/22.

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"Россонери" были вынуждены срочно подписывать кипера, ведь основной вратарь Майк Меньян выбыл минимум на 10 недель. Ожидается, что Миранте заменит француза в заявке Лиги чемпионов. Регламент турнира позволяет это сделать, когда голкипер выбыл на 30 или более дней. Если Милан выйдет в плей-офф ЛЧ, то сможет вернуть Меньян в список в случае необходимости.

Последним клубом Антонио Миранте была Рома, которую он покинул этим летом. Также в активе стража ворот выступления за Ювентус, Болонью, Парму, Сампдорию и другие итальянские коллективы. В общем Антонио в Серии А провел 368 матчей, 114 из которых отстоял на ноль.

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