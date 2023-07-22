На клубном сайте "россонери" подтвердили переход 23-летнего нападающего Зальцбурга. Ноа Окафор подписал соглашение с Миланом на пять сезонов – до 2028 года.

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Пресс-служба миланского клуба не сообщила о деталях сделки с Зальцбургом. Ранее сообщалось, что трансфер будет стоить Милану около 15 миллионов евро, учитывая бонусы. Окафор будет выступать за "россонери" под 17-м номером.

23-летний форвард защищал цвета Зальцбурга с 2020 года. В активе Ноа Окафора 110 матчей, в которых он забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи.

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