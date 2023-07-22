На клубному сайті "россонері" підтвердили перехід 23-річного нападника Зальцбурга. Ноа Окафор підписав угоду з Міланом на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Прес-служба міланського клубу не повідомила про деталі угоди з Зальцбургом. Раніше повідомлялось, що трансфер коштуватиме Мілану близько 15 мільйонів євро, враховуючи бонуси. Окафор буде виступати за "россонері" під 17-м номером.

23-річний форвард захищав кольори Зальцбурга з 2020 року. В активі Ноа Окафора 110 матчів, в яких він забив 34 голи та віддав 23 результативні передачі.

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