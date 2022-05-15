Аталанта начнет матч 37 тура Серии А против Милана без Руслана Малиновского.

Украинец получил место только на скамейке запасных, хотя в предыдущем матче против Специи (3:1) отметился результативной передачей.

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Поединок с Миланом начнется в 19:00 по киевскому времени. Обе команды имеют серьезную турнирную мотивацию. Аталанте нужны очки в борьбе за зону еврокубков, а Милан опережает Интер всего на 2 очка в гонке за титул чемпиона.

Напомним, пока Малиновский провел в текущем сезоне 40 матчей, оформив 10 голов и 7 ассистов.

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