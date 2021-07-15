Руководство "россонери" уже контактировало с представителями украинского клуба относительно возможности осуществления трансфера 21-летнего бразильца, утверждает итальянский журналист Сальваторе Кантоне.

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Добавим, что Милан действительно находится в поисках правого вингера. Саму Кастильехо так и не смог выйти на необходимый уровень. Поэтому клуб планирует продать испанца уже этим летом, а вместо него подписать нового исполнителя.

Напомним, Тете перебрался в Украину зимой 2019 года. Шахтер заплатил Гремио за этот переход 15 млн евро. С тех пор бразилец сыграл за "горняков" 80 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 результативных передач.

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