Керівництво "россонері" вже контактувало з представниками українського клубу щодо можливості здійснення трансферу 21-річного бразильця, стверджує італійський журналіст Сальваторе Кантоне.

Шахтар епічним роликом презентував нову форму

Додамо, що Мілан справді перебуває у пошуках правого вінгера. Саму Кастільєхо так і не зміг вийти на необхідний рівень. Тому клуб планує продати іспанця вже цього літа, а замість нього підписати нового виконавця.

Нагадаємо, Тете перебрався в Україну взимку 2019 року. Шахтар заплатив Греміо за цей перехід 15 млн євро. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 80 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 13 результативних передач.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря