Шахтер в своих соцсетях опубликовал видео, в котором продемонстрировал свою новую форму на предстоящий сезон.

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Кроме игроков, в промо-ролике принял участие легенда клуба, а ныне директор по футболу Дарио Срна. Новый комплект домашней формы выполнен в оранжевом цвете с тонкими вертикальными полосками черного цвета. В гостевом варианте цвета поменяны местами.

Отметим, что с нового сезона Шахтер начал сотрудничество с брендом Puma. Ранее стороны заключили пятилетний контракт.

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