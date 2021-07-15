Шахтер эпичным роликом презентовал новую форму
Донецкий Шахтер получил новый дизайн игровой экипировки перед стартом сезона 2021/22.
Шахтер в своих соцсетях опубликовал видео, в котором продемонстрировал свою новую форму на предстоящий сезон.
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Кроме игроков, в промо-ролике принял участие легенда клуба, а ныне директор по футболу Дарио Срна. Новый комплект домашней формы выполнен в оранжевом цвете с тонкими вертикальными полосками черного цвета. В гостевом варианте цвета поменяны местами.
Отметим, что с нового сезона Шахтер начал сотрудничество с брендом Puma. Ранее стороны заключили пятилетний контракт.
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