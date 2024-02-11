Стефано Піолі провів 220 матч на чолі Мілана, зрівнявшись за цим показником із Арріго Саккі. Попереду теж лише легенди – Нілс Лідхольм, Фабіо Капелло, Нерео Рокко й Карло Анчелотті. Такий ювілей бажано було б відзначити перемогою. До того ж Мілан не міг вдома обіграти Наполі в рамках Серії А уже понад 9 років – з грудня 2014.

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Опонент Піолі вибрав доволі примітивний спосіб завадити планам "россонері". Вальтер Мадзаррі перевів Наполі на гру в п'ять захисників, до яких додав ще три опорники. В атаці мав творити Хвіча, а Сімеоне – допомагати. Мало того, що примітивно, та ще й нічого не спрацювало. Фактично Наполі просто відмовився навіть від можливості атакувати.

Жертва заради оборони виявилася марною Леау і Тео розірвали навіть такий масований захист. Португалець закинув на француза, який увірвався за спини оборонця й без проблем переграв голкіпера. Через кілька хвилин Рафа міг подвоювати перевагу. Вінгер Мілана намагався закрутити під дальню стійку, але Голліні здійснив ефектний сейв.

Наставник Наполі визнав свою помилку й по перерві перебудував команду на 4-3-3. Стало краще, та не настільки, щоб створити серйозні проблеми супернику. В другому таймі ми бачили доволі рівну гру. Щоправда, атаки Мілана однаково були гострішими. Проблема в тому, що вони більше випрошували пенальті, ніж намагалися довести справу до кінця самостійно.

На останній хвилині матчу Мілан був дуже близьким до пропущеного м'яча. Просто не знайшлося нікого, хто б зміг приборкати хаос у штрафному майданчику точним ударом. Політано спробував другим темпом – Меньян врятував. Арбітри ще й переглянули епізод щодо пенальті, але так і не призначили. Господарі спокійно довели справу до перемоги. Мілан наблизився до Ювентуса в турнірній таблиці на відстань в одне очко. Наполі залишається на дев'ятій сходинці.