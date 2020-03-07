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Мілан оголосив про звільнення Бобана – легенда "россонері" публічно критикував керівництво

19:49 275 Читать на русском
Мілан оголосив про звільнення Бобана – легенда "россонері" публічно критикував керівництво
Звонімір Бобан / 24 sata

Італійський клуб припинив співпрацю зі Звоніміром Бобаном, який працював на посаді футбольного директора "россонері".

Про розрив контракту з Бобаном повідомив офіційний сайт Мілана. Хорватський фахівець працював у клубі з літа минулого року.

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Причиною звільнення Бобана стало непорозуміння з генеральним директором Іваном Газідісом, який без відома інших менеджерів "россонері" розпочав переговори з Ральфом Рангніком щодо можливого призначення головним тренером. Бобан публічно розкритикував Газідіса за такі дії.

Нагадаємо, Бобан виступав за Мілан протягом 10 сезонів. Він 4 рази ставав чемпіоном Італії, здобував Кубок чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

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Мілан Мілан Італія Звонімір Бобан
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