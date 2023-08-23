Милан объявил о трансфере защитника из Аргентины
00:45 - Читати українською
Защитник Марко Пеллегрино официально стал частью Милана.
Милан на своем официальном сайте сообщил о подписании защитника из Аргентины – Марко Пеллегрино.
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Контракт рассчитан до лета 2028 года, а перешел 21-летний защитник из аргентинской Платенсы. Сумма перехода не разглашается.
На взрослом уровне Пеллегрино сыграл в 17 матчах за Платенсу (высший дивизион чемпионата Аргентины) и успел отметиться 1 голом.
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