Милан на своем официальном сайте сообщил о подписании защитника из Аргентины – Марко Пеллегрино.

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Контракт рассчитан до лета 2028 года, а перешел 21-летний защитник из аргентинской Платенсы. Сумма перехода не разглашается.

На взрослом уровне Пеллегрино сыграл в 17 матчах за Платенсу (высший дивизион чемпионата Аргентины) и успел отметиться 1 голом.

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