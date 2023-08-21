В рамках программы понедельника в 1-м туре Серии А запланировано два матча. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 1-й тур

Торино – Кальяри – 0:0

Болонья – Милан – начало в 21:45

Торино и Кальяри в очном матче сильнейшего не определили. Ударов было немного, а реальных моментов ещё меньше. В целом же "быки" действовали гораздо острее, наиграв на 0,98 ожидаемых голов против 0,44 xG у островян – впрочем, до взятия ворот дело так и не дошло. Ноль-ноль.

Это был первый матч Клаудио Раньери после возвращения в Серии А. Легендарный коуч принял Кальяри в декабре 2022 года и поднял клуб из Серии B в элиту.

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