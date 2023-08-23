Мілан на своєму офіційному сайті повідомив про підписання захисника з Аргентини – Марко Пеллегріно.

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Контракт розрахований до літа 2028 року, а перейшов 21-річний оборонець з аргентинської Платенси. Сума переходу не розголошується.

На дорослому рівні Пеллегріно зіграв у 17 матчах за Платенсу (вищий дивізіон чемпіонату Аргентини) та встиг відзначитись 1 голом.

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