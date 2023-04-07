Лечче в рамках поединка 29-го тура Серии А дал бой будущему чемпиону, но глупый автогол оставил команду без очков (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Партенопейцы приехали в гости к Лечче, пытаясь реабилитироваться за позорное поражение от Милана (0:4) в предыдущем туре. Задача выглядела довольно простой, учитывая последние результаты соперника – паприканцы имели за плечами 5-матчевую серию поражений. Неудивительно, что гости быстро вышли вперед.

Честь открыть счет выпала капитану неаполитанцев. На 18-й минуте подопечные Лучано Спалетти заработали штрафной, подача с которого ничего не принесла команде. Впрочем, они сохранили мяч под контролем и тут же провели быструю атаку, в завершении которой Ким Мин Че подал с правого фланга – Ди Лоренцо замкнул головой. 0:1!

В данном эпизоде было подозрение на офсайд у Кима, но вмешательство VAR засчитало взятие ворот. Решение оказалось крайне противоречивым, ведь отсутствие положения вне игры провели на основе руки защитника. Скандал!

Таким образом, Джованни вошел в четверку защитников в Европе, которым удалось отметиться 2+ голами как в чемпионате, так и в ЛЧ. Ди Лоренцо оказался в компании Павара, Геррейру и Мбемба. Конечно же, речь о топ-5 лиг.

В целом, в первом тайме Наполи доминировал, организовав несколько интересных моментов. Впрочем развить свой успех команде не удалось. На перерыв футболисты отправились при минимальном преимуществе гостей, а вот во втором они неожиданно сбавили обороты. Причем существенно.

Лечче провел очень мощный второй тайм. По ударам было 7:3 в пользу хозяев, показатель ожидаемых голов сравнялся, а отыграться удалось уже на 52-й минуте.

Сиссей после подачи со стандарта принял скидку и попал головой в перекладину, а подбор остался за паприканцами. Ди Франческо первым разобрался в суматохе, пробив метров с 11-ти под левую штангу – 1:1!

Впрочем, удержать данные цифры на табло Лечче не смог. Хозяева сами же прибили себя на 64-й минуте, когда Галло неуклюже подрезал в собственные ворота навес от Руя. Голкипер не ожидал такого поворота событий, а потому не спас. 1:2!

После этого Наполи уже не отпустил соперника – хотя второй гол подопечные Лучано Спалетти так и не забили. Финальный свисток зафиксировал победу будущего чемпиона.

Партенопейцы набрали 74 очка, оторвавшись от второго места уже на 19 зачетных баллов. Лечче держится в восьми пунктах от зоны вылета.

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