toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Милан не собирается продавать одного из лучших игроков сезона – на его позицию сватают Миколенко

15:11 7 Читати українською
Милан не собирается продавать одного из лучших игроков сезона – на его позицию сватают Миколенко
Тео Эрнандес / Getty Images

Руководство Милана надеется сохранить игроков, которые стали лидерами в текущем сезоне.

Одним из неприкосновенных станет левый защитник Тео Эрнандес, утверждает Gazzetta dello Sport.

Милан получил шанс удержать Ибрагимовича на выгодных условиях

Роскошные выступления француза привлекли внимание ПСЖ, однако "россонери" сразу дали понять, что не будут отпускать одного из лучших игроков сезона. Милан может искать дешевого дублера для Эрнандеса, но не прямую замену. К слову, одним из вариантов в прессе называют защитника сборной Украины и Динамо Виталия Миколенко.

Напомним, Эрнандес перешел в Милан из мадридского Реала летом 2019-го за 20 млн евро. В текущем сезоне Тео сыграл за свой клуб в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ

blog_ava
"Наиболее талантливый и самый проблемный": Капелло назвал сильнейшего подопечного в карьере
00:45
295
Теги
Милан Милан Италия Трансферы Тео Эрнандес Тео Эрнандес Виталий Миколенко Виталий Миколенко Трансферы Милана
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
1
час
:
8
мин
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук