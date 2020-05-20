Милан не собирается продавать одного из лучших игроков сезона – на его позицию сватают Миколенко

Руководство Милана надеется сохранить игроков, которые стали лидерами в текущем сезоне.

Одним из неприкосновенных станет левый защитник Тео Эрнандес, утверждает Gazzetta dello Sport.

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Роскошные выступления француза привлекли внимание ПСЖ, однако "россонери" сразу дали понять, что не будут отпускать одного из лучших игроков сезона. Милан может искать дешевого дублера для Эрнандеса, но не прямую замену. К слову, одним из вариантов в прессе называют защитника сборной Украины и Динамо Виталия Миколенко.

Напомним, Эрнандес перешел в Милан из мадридского Реала летом 2019-го за 20 млн евро. В текущем сезоне Тео сыграл за свой клуб в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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