Мілан не збирається продавати одного з найкращих гравців сезону – на його позицію сватають Миколенка

Керівництво Мілана сподівається зберегти гравців, які стали лідерами у поточному сезоні.

Одним з недоторканних стане лівий захисник Тео Ернандес, стверджує Gazzetta dello Sport.

Мілан отримав шанс втримати Ібрагімовіча на вигідних умовах

Розкішні виступи француза привернули увагу ПСЖ, однак "россонері" відразу дали зрозуміти, що не будуть відпускати одного з найкращих гравців сезону. Мілан може шукати дешевого дублера для Ернандеса, але не пряму заміну. До слова, одним з варіантів у пресі називають захисника збірної України і Динамо Віталія Миколенка.

Нагадаємо, Ернандес перейшов у Мілан з мадридського Реала влітку 2019 року за 20 млн євро. У поточному сезоні Тео зіграв за свій клуб у 25 матчах у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі. Контракт гравця з клубом чинний до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ