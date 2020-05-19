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Милан получил шанс удержать Ибрагимовича на выгодных условиях

17:05 26 Читати українською
Милан получил шанс удержать Ибрагимовича на выгодных условиях
Златан Ибрагимович / Getty images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович до сих пор не принял окончательное решение относительно своего будущего.

В последнее время шведского форварда все чаще связывают с уходом из Милана после завершения нынешнего сезона, но сам Ибрагимович не против остаться на Сан-Сиро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, футболист сообщил своим друзьям, что если сотрудничество с Миланом продолжится, то это будет союз не ради денег. Экономический вопрос возможного продления контракта не волнует Златана.

Таким образом, "россонери" могут сохранить нападающего, который в 8 матчах нынешнего сезона Серии А забил 3 гола и сделал один ассист. Клубу только нужно четко определить роль шведа в новом проекте, который, вероятнее всего, будет строить Ральф Рангник.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Италия
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