Милан сегодня, 21 декабря, проведет встречу с агентом нападающего Реала Луки Йовича, сообщает Mundo Deportivo. Главная идея – осуществить переход сразу после открытия трансферного окна.

Йович заявил о желании покинуть Реал

По информации издания, клуб хочет узнать настрой самого игрока, а мадридцам предложит только "сухую" аренду до конца нынешнего сезона.

В то же время отмечается, что Милан рассматривает альтернативные варианты. Боссы клуба оценивают возможность заманить в Италию нападающего Лиона Мемфиса Депая, контракт которого с "ткачами" завершается следующим летом. При этом придется побороться с Барселоной, куда нидерландца зовет Рональд Куман.

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