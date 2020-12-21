Мілан сьогодні, 21 грудня, проведе зустріч з агентом нападника Реала Луки Йовіча, повідомляє Mundo Deportivo. Головна ідея – здійснити перехід відразу після відкриття трансферного вікна.

Йовіч заявив про бажання покинути Реал

За інформацією видання, клуб хоче дізнатися настрої самого гравця, а мадридцям запропонує лише "суху" оренду до завершення нинішнього сезону.

Водночас зазначається, що Мілан розглядає альтернативні варіанти. Боси клубу оцінюють можливість заманити в Італію нападника Ліона Мемфіса Депая, контракт якого з "ткачами" завершується наступним літом. При цьому доведеться поборотися з Барселоною, куди нідерландця кличе Рональд Куман.

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