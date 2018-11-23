Милан настроен подписать Година

Милан рассматривает возможность подписания капитана Атлетико Диего Година, у которого летом 2019 года истекает контракт с клубом.

Защитник Атлетико Диего Годин может продолжить карьеру в Милане. "Россонери" настроены подписать 32-летнего уругвайца на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

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Летом 2019 года у Година истекает контракт с "матрасниками", а стороны пока не могут договориться о новом соглашении. Важное значение для Милана имеет наличие у Година испанского паспорта, соответственно, уругваец не будет считаться легионером.

В сезоне 2018/19 Годин провел 11 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола. Уругваец выступает за Атлетико с 2010 года. В составе мадридского клуба становился чемпионом Испании, победителем Лиги Европы, финалистом ЛЧ и обладателем Суперкубка УЕФА.

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