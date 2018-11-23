toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Милан настроен подписать Година

13:52 41 Читати українською
Милан настроен подписать Година
Диего Годин / фото: ФК Атлетико

Милан рассматривает возможность подписания капитана Атлетико Диего Година, у которого летом 2019 года истекает контракт с клубом.

Защитник Атлетико Диего Годин может продолжить карьеру в Милане. "Россонери" настроены подписать 32-летнего уругвайца на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

Сколько топ-клубы Европы тратят на зарплату игрокам: Барселона – уверенный лидер, сенсационный представитель в топ-15

Летом 2019 года у Година истекает контракт с "матрасниками", а стороны пока не могут договориться о новом соглашении. Важное значение для Милана имеет наличие у Година испанского паспорта, соответственно, уругваец не будет считаться легионером.

В сезоне 2018/19 Годин провел 11 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола. Уругваец выступает за Атлетико с 2010 года. В составе мадридского клуба становился чемпионом Испании, победителем Лиги Европы, финалистом ЛЧ и обладателем Суперкубка УЕФА.

Black Friday: потенциальные трансферы всех клубов Ла Лиги – Зинченко и Лунин в списках двух покупателей

Теги
Атлетико Атлетико Италия Трансферы Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Испании Диего Годин Диего Годин Милан Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Канте подписал новый контракт с Челси
    Англія — 10:4082 Канте подписал новый контракт с Челси
2
час
:
55
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук