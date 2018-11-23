toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - ЛЬВІВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мілан налаштований підписати Годіна

13:51 297 Читать на русском
Мілан налаштований підписати Годіна
Дієго Годін / фото: ФК Атлетіко

Мілан розглядає можливість підписання капітана Атлетіко Дієго Годіна, у якого влітку 2019 року завершується контракт з клубом.

Захисник Атлетіко Дієго Годін може продовжити кар'єру в Мілані. "Россонері" налаштовані підписати 32-річного уругвайця на правах вільного агента, повідомляє Corriere dello Sport.

Скільки топ-клуби Європи витрачають на зарплату гравцям: Барселона – впевнений лідер, сенсаційний представник у топ-15

Влітку 2019 року у Годіна завершується контракт з "матрацниками", а сторони наразі не можуть дійти згоди щодо нової угоди. Важливе значення для Мілана має наявність у Годіна іспанського паспорта, відповідно, уругваєць не буде вважатись легіонером.

В сезоні 2018/19 Годін провів 11 матчів в чемпіонаті Іспанії та забив 2 голи. Уругваєць виступає за Атлетіко з 2010 року. У складі мадридського клубу ставав чемпіоном Іспанії, переможцем Ліги Європи, фіналістом ЛЧ та володарем Суперкубка УЄФА.

Black Friday: потенційні трансфери усіх клубів Ла Ліги – Зінченко та Лунін у списках двох покупців

Теги
Трансфери Трансфери Мілана Трансфери Чемпіонату Іспанії Дієго Годін Дієго Годін Мілан Мілан Атлетіко Атлетіко Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
40
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук