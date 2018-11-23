Мілан налаштований підписати Годіна

Мілан розглядає можливість підписання капітана Атлетіко Дієго Годіна, у якого влітку 2019 року завершується контракт з клубом.

Захисник Атлетіко Дієго Годін може продовжити кар'єру в Мілані. "Россонері" налаштовані підписати 32-річного уругвайця на правах вільного агента, повідомляє Corriere dello Sport.

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Влітку 2019 року у Годіна завершується контракт з "матрацниками", а сторони наразі не можуть дійти згоди щодо нової угоди. Важливе значення для Мілана має наявність у Годіна іспанського паспорта, відповідно, уругваєць не буде вважатись легіонером.

В сезоні 2018/19 Годін провів 11 матчів в чемпіонаті Іспанії та забив 2 голи. Уругваєць виступає за Атлетіко з 2010 року. У складі мадридського клубу ставав чемпіоном Іспанії, переможцем Ліги Європи, фіналістом ЛЧ та володарем Суперкубка УЄФА.

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