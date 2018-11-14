Сколько топ-клубы Европы тратят на зарплату игрокам: Барселона – уверенный лидер, сенсационный представитель в топ-15

Барселона по итогам сезона 2017/18 потратила на зарплату своим игрокам больше всех клубов Европы.

Швейцарская аналитическая компания Swiss Ramble провела исследование, сколько топ-клубам Европы обходится содержание своих футболистов.

Лидером в рейтинге стала Барселона, которая в сезоне 2017/18 потратила на зарплату футболистам команды невероятные 487 млн евро. По сравнению с сезоном 2016/17 зарплатный фонд каталонцев вырос на 147 млн ​​евро (43%). Еще никогда разрыв между Барселоной и ближайшим преследователем не был таким значительным (92 млн евро от Реала).

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Стоит отметить, что за последние 5 лет Барселона потратила на трансферном рынке вдвое больше Реал, но при этом смогла выиграть Лигу чемпионов только раз, тогда как у мадридцев в течение 5 лет 4 победы в самом престижном клубном турнире Европы. При этом несколько вырос и финансовый долг клуба (на 14 млн), который теперь составляет 68 млн евро.

Интересно, что в топ-15 клубов по размеру зарплатной ведомости неожиданно попал Лестер – правда, для английского клуба, как и для других, использованы данные за сезон 2016/17 (свежие данные пока недоступны). В частности, в ПСЖ не учтена заработная плата Неймара, который получает около 30 млн евро за сезон. Соответственно в Реале еще учтены расходы на зарплату Криштиану Роналду, летом покинул Мадрид и перебрался в Ювентус.

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Замкнул ведущую тройку Манчестер Юнайтед, далее следуют Манчестер Сити и ПСЖ.

Полностью топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Барселона – 487 млн евро

2. Реал Мадрид – 395 млн евро

3. Манчестер Юнайтед – 337 млн евро

4. Манчестер Сити – 296 млн евро

5. ПСЖ – 272 млн евро (данные за сезон 2016/17)

6. Бавария – 265 млн евро (данные за сезон 2016/17)

7. Ювентус – 259 млн евро

8. Челси – 256 млн евро (данные за сезон 2016/17)

9. Ливерпуль – 241 млн евро (данные за сезон 2016/17)

10. Арсенал – 232 млн евро (данные за сезон 2016/17)

11. Боруссия Д – 187 млн евро

12. Атлетико Мадрид – 178 млн евро (данные за сезон 2016/17)

13. Интер – 156 млн евро

14. Тоттенхэм – 148 млн евро (данные за сезон 2016/17)

15. Лестер – 131 млн евро (данные за сезон 2016/17).

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