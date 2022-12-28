Датчанин повредил связки левого колена в матче с Дженоа, который состоялся в начале декабря. Кьяер уже прооперирован, но в нынешнем сезоне на поле он не вернется.

ПСЖ должен продать игроков на 100 миллионов: "черный список" уже составлен

Милан активно работает над поиском замены лидеру своей обороны. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" рассчитывают подписать Абду Диалло из ПСЖ. Парижане планируют заработать на этом трансфере не менее 20 млн евро.

Следует заметить, что Диалло может сыграть не только в центре, но и на левом фланге защиты. В нынешнем сезоне 25-летний француз провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись одним ассистом.

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