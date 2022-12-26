ПСЖ нужно во время двух ближайших трансферных окон продать своих представителей на 100 миллионов евро, утверждает L'Equipe .

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Для этого столичный французский клуб наметил кандидатов на выход. В "черном списке" оказались вратарь Серхио Рико, защитники Лайвен Курзава, Тильо Керер, Абду Диалло, полузащитники Рафинья, Юлиан Дракслер и нападающий Мауро Икарди.

Если до июля 2022 года не удастся заработать на трансферах 100 миллионов, то клуб не впишется в финансовый fair-play, а эту разницу придется покрывать Qatar Sports Investments, владельцу ПСЖ.

К слову, команда Маурисио Почеттино лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на 13 зачетных баллов. В 1/8 ЛЧ парижане будут противостоять мадридскому Реалу.

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