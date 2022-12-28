Данець пошкодив зв'язки лівого коліна у матчі з Дженоа, який відбувся на початку грудня. К'яера вже прооперували, але в нинішньому сезоні на поле він не повернеться.

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Мілан активно працює над пошуком заміни для лідера своєї оборони. За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, "россонері" розраховують підписати Абду Діалло із ПСЖ. Парижани розраховують заробити на цьому трансфері щонайменше 20 млн євро.

Варто зауважити, що Діалло може зіграти не лише в центрі, а й на лівому фланзі захисту. В нинішньому сезоні 25-річний француз провів 13 матчів на клубному рівні, відзначившись одним асистом.

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