toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЛЬВОВ ИГОРЬ СУРКИС

Милан нашел замену Ибрагимовичу в Севилье

15:04 140 Читати українською
Милан нашел замену Ибрагимовичу в Севилье
Виссам Бен-Еддер / Фото Reuters

Нападающий Севильи Виссам Бен-Еддер может продолжить карьеру в Серии А.

Виссам Бен-Еддер попал в круг интересов Милана, сообщает Calciomercato.

Милан сделал официальное заявление о переходе Ибрагимовича – трансфер все ближе

Руководство Милана рассматривает французского форварда, как потенциальную замену в случае фиаско с трансфером Златана Ибрагимовича.

Переход нападающего Севильи может состояться летом.

В текущем сезоне Ла Лиги Бен-Еддер провел 9 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

"Секрет Роналду" – в Милане появилось граффити с обладателем "Золотого мяча" в нижнем белье цветов радуги

Теги
Милан Милан Италия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Трансферы Чемпионата Италии Севилья Севилья Трансферы Виссам Бен-Йеддер Виссам Бен-Йеддер Трансферы Милана
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
22
час
:
45
мин
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук