Милан нашел замену Ибрагимовичу в Севилье

Нападающий Севильи Виссам Бен-Еддер может продолжить карьеру в Серии А.

Виссам Бен-Еддер попал в круг интересов Милана, сообщает Calciomercato.

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Руководство Милана рассматривает французского форварда, как потенциальную замену в случае фиаско с трансфером Златана Ибрагимовича.

Переход нападающего Севильи может состояться летом.

В текущем сезоне Ла Лиги Бен-Еддер провел 9 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

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