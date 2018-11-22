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Мілан знайшов заміну Ібрагімовічу в Севільї

15:03 558 Читать на русском
Мілан знайшов заміну Ібрагімовічу в Севільї
Віссам Бен-Єддер / Фото Reuters

Нападник Севільї Віссам Бен-Єддер може продовжити кар'єру в Серії А.

Віссам Бен-Єддер потрапив у коло інтересів Мілана, повідомляє Calciomercato.

Мілан зробив офіційну заяву щодо переходу Ібрагімовіча – трансфер все ближчий

Керівництво Мілана розглядає французького форварда, як потенційну заміну у випадку фіаско із трансфером Златана Ібрагімовіча.

Перехід нападника Севільї може відбутись влітку.

В поточному сезоні Ла Ліги Бен-Єддер провів 9 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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