Милан сделал официальное заявление о переходе Ибрагимовича – трансфер все ближе

Спортивный директор Милана Леонардо Араужо заявил, что клуб работает над переходом нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича, который в прошлом уже выступал за "россонери".

"Ибрагимович очень близок к переходу в Милан, это факт. Еще ничего не решено, но это уже больше, чем просто идея.

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Златан обладает особыми качествами, он боец и мотивирует людей как на поле, так и за его пределами", – цитирует Леонардо Sky Sports.

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