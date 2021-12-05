"Россонери" могут подписать сразу двух центрбеков в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Милан возобновил интерес к защитнику Барселоны

В список интересов Милана попал защитник Фиорентины Миленкович. Идея подписания серба принадлежит лично наставнику миланцев Стефано Пиоли. Он хорошо знаком с качествами центрбека, поскольку работал с ним на Артемио Франки. Также "россонери" интересуются защитником Лацио Луисом Фелипе. "Орлы" могут продать бразильца в январе, чтобы не потерять его бесплатно летом.

К слову, в нынешнем сезоне Никола Миленкович провел 14 матчей во всех турнирах (1 гол). В свою очередь Луис Фелипе сыграл 16 поединков.

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