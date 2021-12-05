Милан нашел новый дуэт защитников на замену Кьяеру
Менеджмент итальянского Милана продолжает пополнять список потенциальных вариантов усиления защитной линии после потери до конца сезона лидера обороны Симона Кьяера.
"Россонери" могут подписать сразу двух центрбеков в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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В список интересов Милана попал защитник Фиорентины Миленкович. Идея подписания серба принадлежит лично наставнику миланцев Стефано Пиоли. Он хорошо знаком с качествами центрбека, поскольку работал с ним на Артемио Франки. Также "россонери" интересуются защитником Лацио Луисом Фелипе. "Орлы" могут продать бразильца в январе, чтобы не потерять его бесплатно летом.
К слову, в нынешнем сезоне Никола Миленкович провел 14 матчей во всех турнирах (1 гол). В свою очередь Луис Фелипе сыграл 16 поединков.
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