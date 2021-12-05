Менеджмент італійського Мілана продовжує поповнювати список потенційних варіантів підсилення захисної лінії після втрати до кінця сезону лідера оборони Сімона К'яера.

"Россонері" можуть підписати відразу двох центрбеків у зимове трансферне вікно, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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До списку зацікавлень Мілана потрапив оборонець Фіорентини Міленковіч. Ідея підписання серба належить особисто керманичу міланців Стефано Піолі. Він добре знайомий із якостями центрбека, оскільки працював із ним на Артеміо Франкі. Також "россонері" цікавляться оборонцем Лаціо Луїсом Феліпе. "Орли" можуть продати бразильця в січні, щоб не втратити його безкоштовно влітку.

До слова, в нинішньому сезоні Нікола Міленковіч провів 14 матчів у всіх турнірах (1 гол). Натомість Луїс Феліпе зіграв 16 поєдинків.

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