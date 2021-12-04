Милан после ничьи Наполи в прошлом туре получил возможность захватить единоличное лидерство в Серии А (хотя бы на сутки), однако для этого необходимо было переиграть Салернитану. Задача выглядела довольно простой, ведь команда Стефано Колантуоно держалась на последней позиции в турнирной таблице и не знала победы в течение пяти матчей. На такого соперника тренерский штаб "Россонери" решил провести ротацию, оставив Ибрагимовича, Мессиаса и Тонали в запасе.

Милан остался без одного из лидеров до конца сезона

Уже на 5-й минуте Милан подтвердил свой статус, открыв счёт вследствие прорыва Леау в штрафную и прострела. Кессье замкнул – 1:0!

После этого подопечные Стефано Пиоли упустили ещё пару моментов, а на 18-й минуте хозяева забили во второй раз. Голом отличился Салемакерс, принявший проникающий пас от Браима Диаса, сместившийся в район 11-метровой отметки пробивший в дальний угол – 2:0. Перед свистком на перерыв Кессье и Леау могли и до разгрома довести дело, однако выстрел Франка с лёту голкипер вытащил из-под перекладины, а Рафаэль выстрелил мимо левой штанги.

Во втором тайме "россонери" сбавили обороты, обостряя изредка, однако и этого могло быть достаточно для добивания Салернитаны. Так, на 52-й минуте Кессье чуть не замкнул острый кросс от Флоренци, а на 70-й Белец спас при ударе Мессиаса с близкой дистанции в дальний угол. В концовке Салемакерс имел шансы добавить к голу ещё и два ассиста, но удары Диаса и Тонали прошли рядом с каркасом. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Милана со счетом 2:0.

Таким образом, Милан набрал 38 очков, поднявшись на первую позицию и оторвавшись от второй на два зачётных балла. Салернитана с 8 пунктами осталась на дне таблицы.

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