После прощания с Неймаром и Лео Месси ПСЖ перестраивает атакующую линию. Уже пришли Гонсалу Рамуш и Усман Дембеле. Следующим новичком должен стать Рандаль Коло Муани, которого Айнтрахт оценивает в 100 миллионов евро.

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Позитивного завершения переговоров также ждет Милан, сообщает SempreMilan. В итальянском клубе считают, что после трансфера Коло Муани ПСЖ будет охотнее идти на уступки в вопросах по поводу своих футболистов.

Дело в том, что Милан хотел бы увести из Парижа Уго Экитике. Проблема в том, что "россонери" рассчитывают на аренду, а ПСЖ пока вообще не хочет отпускать игрока. Итальянцы убеждены, что ситуация изменится после перехода в Коло Муани. Особенно если он состоится в последние дни трансферного окна.

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