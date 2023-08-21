Після прощання з Неймаром та Лео Мессі ПСЖ перебудовує лінію атаки. Вже прийшли Гонсалу Рамуш та Усман Дембеле. Наступним новачком повинен стати Рандаль Коло Муані, якого Айнтрахт оцінює у 100 мільйонів євро.

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На позитивне завершення переговорів також чекає Мілан, повідомляє SempreMilan. В італійському клубі вважають, що після трансферу Коло Муані ПСЖ буде більш охоче йти на поступки у питаннях щодо своїх футболістів.

Річ у тім, що Мілан хотів би забрати з Парижа Уго Екітіке. Проблема в тому, що "россонері" розраховують на оренду, а ПСЖ поки взагалі не хоче відпускати гравця. Італійці переконані, що ситуація зміниться після переходу Коло Муані. Особливо, якщо він відбудеться в останні дні трансферного вікна.

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