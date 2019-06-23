Милан начал переговоры с Реалом относительно трансфера Тео Эрнандеса

Защитник Реала Тео Эрнандес имеет шанс попробовать свои силы в Серии А.

Руководство Милана намерено усилить команду Тео Эрнандесом, сообщает Sportmediaset.

Милан хочет арендовать Себальоса – Реал настаивает на полноценном трансфере с солидными отступными

По информации издания, новоиспеченный технический директор "россонери" Паоло Мальдини уже начал переговоры с представителями Реала по трансферу француза. Также техдир Милана уже встречался и с самим игроком.

Издание MilanNews заявляет, что "россонери" готовят предложение Реалу об аренде с правом выкупа.

Последний год 21-летний защитник провел в лагере Реал Сосьедада на правах аренды. В прошлом сезоне Ла Лиги Тео сыграл в 24-х матчах, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Папарацци застукали Мальдини и Эрнандеса

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує