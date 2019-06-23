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Милан начал переговоры с Реалом относительно трансфера Тео Эрнандеса

20:53 58 Читати українською
Милан начал переговоры с Реалом относительно трансфера Тео Эрнандеса
Тео Эрнандес / Фото ФК Реал

Защитник Реала Тео Эрнандес имеет шанс попробовать свои силы в Серии А.

Руководство Милана намерено усилить команду Тео Эрнандесом, сообщает Sportmediaset.

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По информации издания, новоиспеченный технический директор "россонери" Паоло Мальдини уже начал переговоры с представителями Реала по трансферу француза. Также техдир Милана уже встречался и с самим игроком.

Издание MilanNews заявляет, что "россонери" готовят предложение Реалу об аренде с правом выкупа.

Последний год 21-летний защитник провел в лагере Реал Сосьедада на правах аренды. В прошлом сезоне Ла Лиги Тео сыграл в 24-х матчах, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Италия Паоло Мальдини Трансферы Тео Эрнандес Тео Эрнандес Трансферы Реал Мадрид Милан Милан Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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