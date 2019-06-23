Мілан розпочав перемовини з Реалом щодо трансферу Тео Ернандеса

Захисник Реала Тео Ернандес має шанс спробувати свої сили в Серії А.

Керівництво Мілана має намір підсилити команду Тео Ернандесом, повідомляє Sportmediaset.

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За інформацією видання, новоспечений технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні вже розпочав перемовини з представниками Реала щодо трансферу француза. Також техдир Мілана вже зустрічався із самим гравцем.

Видання MilanNews заявляє, що "россонері" готують пропозицію Реалу про оренду з правом викупу.

Останній рік 21-річний оборонець провів у таборі Реал Сосьєдада на правах оренди. В минулому сезоні Ла Ліги Тео зіграв у 24-х матчах, в яких відзначився голом та двома асистами.

Папараці застукали Мальдіні та Ернандеса

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