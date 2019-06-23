Милан хочет арендовать Себальоса – Реал настаивает на полноценном трансфере с солидными отступными

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос серьезно заинтересовал итальянский Милан.

"Россонери" планируют взять хавбека сборной Испании U-21 в аренду на 2 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Эдегор может оказаться в Реал Сосьедаде

Такое соглашение позволит Милану избежать лишних расходов в период, когда нужно соответствовать требованиям финансового фэйр-плей. Однако, в Мадриде не в восторге от идеи отдать Себальоса в аренду. "Сливочные" хотели бы продать полузащитника. Ориентировочная стоимость 22-летнего испанца – 30-35 млн евро.

Отметим, что в сезоне 2018/19 Дани Себальос провел 23 матча в Ла Лиге, в которых забил 3 мяча. Текущий контракт хавбека с Реалом действует до лета 2023 года.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину