Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо имеет шанс вернуться в Серию А.

Милан обратился в Барселону относительно аренды Филиппе Коутиньо, сообщает ESPN.

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Руководство "россонери" считает 29-летнего бразильца достойной заменой Хакану Чалханоглу, который недавно присоединился к Интеру на правах свободного агента. Действующий контракт Филиппе с каталонцами рассчитан до лета 2023-го.

В прошлом сезоне Ла Лиги Коутиньо провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов. Бразилец имеет опыт игры в Италии, ведь когда-то защищал цвета Интера.

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