Мілан звернувся до Барселони стосовно оренди Філіппе Коутінью, повідомляє ESPN.

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Керівництво "россонері" вважає 29-річного бразильця достойною заміною Хакану Чалханоглу, який нещодавно приєднався до Інтера на правах вільного агента. Чинний контракт Філіппе з каталонцями розрахований до літа 2023-го.

У минулому сезоні Ла Ліги Коутінью провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів. Бразилець має досвід гри в Італії, адже колись захищав кольори Інтера.

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